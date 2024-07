Obwieszona złotem Izabela Macudzińska pręży się w bikini na tle panoramy Dubaju (ZDJĘCIA)

Za sprawą licznych formatów TTV rodzimy show-biznes wzbogacił się o kilka wyjątkowo barwnych osobistości. Jedną z nich jest Izabela Macudzińska . Pochodząca z Poznania projektantka umiejętnie wykorzystała swoje medialne "5 minut", jakie przed laty zapewnił jej angaż do "Królowych życia" i dziś może pochwalić się sporą popularnością, nie tylko na małym ekranie, ale również w sieci.

Izabela Macudzińska pręży się w bikini na tle panoramy Dubaju

Częścią codzienności celebrytki są liczne wojaże. Od jakiegoś czas Izabela Macudzińska nadaje z Dubaju, gdzie wybrała się wraz z całą rodziną. To również tam świętowała piątą rocznicę ślubu z ukochanym Patrykiem. Oczywiście nie zabrakło romantycznych, czułych zdjęć z basenu na dachu. Zdjęć w bikini jest jednak znacznie więcej. Wypad do Dubaju to bez wątpienia doskonała okazja, aby 40-latka mogła bez skrępowania chwalić się w sieci smukłym ciałem.