Izabela Macudzińska z córką wspierają ukochanego 16-latki na Clout MMA. Po walce RZUCIŁ SIĘ jej w ramiona. Romantycznie? (WIDEO)

Młody youtuber i uczestnik projektu Teenz stanął w szranki z tiktokerem Szymonem "Mopsu" Bronowicz . Panowie zmierzyli się na zasadach 3×3 minuty w formule MMA Semi-Pro. Ostatecznie to Gawronek opuścił oktagon jako zwycięzca i to jeszcze po pierwszej rundzie.

Izabela Macudzińska z córką szaleją na widowni gali Clout MMA. Tak królowa życia wspierała przyszłego zięcia

Youtuber podczas swojej walki na gali Clout MMA mógł liczyć na wyjątkowe wsparcie, ponieważ w katowickim spodku pojawiła się jego dziewczyna, a także być może przyszła teściowa. Mowa oczywiście o niespełna 16-letniej Elizie Macudzińskiej oraz jej mamie Izabeli. Panie nie szczędziły relacji na swoich profilach w mediach społecznościowych i ewidentnie dały się ponieść freak fightowym emocjom, co można zobaczyć i usłyszeć w publikowanych materiałach. Jak jednak widać wsparcie ukochanej i jej rodziców przyniosło 17-latkowi oczekiwane zwycięstwo.

Relacja łącząca córkę "królowej życia" i internetowego twórcę dość długo owianą była nutką tajemnicy. Chociaż internetowi detektywi spekulowali o ich związku, to zakochani oficjalnie potwierdzili swoje uczucia, gdy do sieci trafiła ich wspólna piosenka "Powiedz, że kochasz". Para od jakiegoś czasu mieszka w jednym domu z pozostałymi członkami formacji Teenz, co jak niektórzy zapewne pamiętają, wywołało u Izabeli Macudzińskiej cały wachlarz emocji.