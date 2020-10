Jarosław Bieniuk mizia się na ulicy z nową dziewczyną (ZDJĘCIA)

Słynny ojciec postanowił dać wyraz swojego uczucia do nowej partnerki na samym środku ulicy. Miłość go uskrzydla?

Czytelnicy Pudelka byli już świadkami, jak Pactwa wyłaniała się o poranku z rezydencji Bieniuka, a następnie wsiada do jego prywatnego mercedesa. Teraz przedstawiamy Wam natomiast dowody na to, że nowa miłość piłkarza to coś więcej niż wysiadanie z mercedesa. W grę wchodzi bowiem nawet wspólna wycieczka w towarzystwie znajomych. Aby z przytupem rozpocząć samochodową przejażdżkę, Jarosław i Zuzanna wpadli na pomysł pomiziania się na środku ulicy. W międzyczasie ich znajomi pakowali walizki do bagażników.