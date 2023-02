Od hostessy do "kobiety petardy". Paulina Smaszcz kończy 50 lat! (STARE ZDJĘCIA)

Paulina Smaszcz urodziła się w Poznaniu i to właśnie tam postanowiła rozpocząć studia na kierunku filologii polskiej na tamtejszym uniwersytecie. Po napisaniu licencjatu przeniosła się do Warszawy, gdzie kontynuowała studia magisterskie. W 2015 podjęła studia doktorskie na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. W czasie studiów dorabiała jako hostessa, a z czasem została ich szefową.

W 1993 roku została dostrzeżona przez Małgorzatę Potocką, co okazało się przepustką do dalszej kariery w telewizji. Paulinie zaproponowano poprowadzenie koncertu debiutów podczas 30. Międzynarodowego Festiwalu Piosenki w Sopocie. To zachęciło Smaszcz do wzięcia udziału w konkursie na prezenterkę TVP1. Doświadczenie przed kamerą zdobyła w telewizji Nasza TV, a później prowadziła program w TVN Style, "Mamo to ja". Przez krótki czas była nawet prowadzącą "Pytanie na śniadanie". Dziennikarka została zawieszona przez Telewizje Polską za naruszenie zasad etyki dziennikarskiej.