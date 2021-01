Od współpracowników do małżonków i przyszłych rodziców. Oto historia miłości Jacka i Joanny Kurskich

malinka 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

moj mąż jest bardzo wierzący, robiłam mu dużo rzeczy złych, a mnie nie zostawił i jest wierny i kocha mnie bardzo mocno.... miał pretekst aby unieważnić ale powiedział że to że coś jest dopuszczone to nie znaczy że jest dobre, "ja wiem co i komu ślubowałem" tak mi mówił.... przeszliśmy kryzysów mnóstwo i zawsze jego wiara nas ciągnęła...a teraz sama się nauczyłam czym jest miłość i jest nam wspaniale... dla męża ten pan t z tvp to jakas sciema a nie mężczyzna