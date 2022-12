Od wystawnych ścianek po SEJMOWE ŁAWY. Te gwiazdy próbowały swoich sił w polityce (ZDJĘCIA)

Dziwne zrządzenie losu pokazuje, że polityka i show biznes od lat żyją ze sobą w symbiozie. Nie od dziś wiadomo, że wpływy jednych przyciągają drugich, co doskonale ilustruje obecność polityków obozu rządzącego na hucznej gali z okazji trzydziestolecia stacji Polsat .

Okazuje się też, że światy te mają ze sobą wiele wspólnego i niejeden skusił się już na benefity, które oferują. Pomimo tego, że atrakcyjność czerwonego dywanu nigdy nie maleje, to jednak świat władzy znacznie bardziej przyciąga do siebie różnorakie dusze. Wśród osób ubiegających się o wstęp do tego uniwersum znaleźć można całą paletę osobowości, a pośród nich wyróżniają się nazwiska znane nam z błyszczącego świata show biznesu.