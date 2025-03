Odchudzony o 80 kilogramów Olaf Lubaszenko spaceruje warszawskimi ulicami

Blake Lively znalazła się w centrum medialnego skandalu związanego z filmem "It Ends With Us". Konflikt z reżyserem Justinem Baldonim oraz kontrowersyjne wypowiedzi aktorki, zdaniem niektórych, zszargały jej reputację. Aktorka jest właśnie pochłonięta promocją kolejnego filmu ze swoim udziałem. Tym razem zdoła uniknąć medialnej afery?