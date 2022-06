Odkryj nowy, świeży look... z uczestnikami Top Model!

Dominika i Arek prezentują nowy look marki Orbit. Ubrani w sportowe, casualowe stroje: bawełniane T-shirty, krótkie spodenki, bermudy, idealne na wycieczkę w plener czy piknik. Bez zadęcia, z dużym luzem, w kolorach współgrających z opakowaniami bezcukrowych gum. Orbit, nowoczesna i kultowa marka, którą doceniają wszyscy, a zwłaszcza młodzi, pełni życia i chętni do zmian w wyglądzie oraz podążania za modą ludzie. Paczka bezcukrowych gum Orbit w kieszeni dodaje pewności siebie. Pomaga cieszyć się świeżym oddechem i… dbać o zdrowy uśmiech. Znane od lat, klasyczne opakowania tych bezcukrowych gum już się nam wszystkim nieco opatrzyły, zatem nadeszła pora na ich redesign, idealnie pasujący do wakacyjnych wypadów weekendowych, wycieczek rowerowych, biwaków, pikników czy posiadówek w ogrodach i na tarasach!