Odkryła nową planetę, uczyła się języka chińskiego i pytała prezydenta, "co zrobić, by wygrał wybory". Oto słynne WPADKI Danuty Holeckiej w TVP

W 2020 r. Polacy śledzili przebieg kampanii wyborczej między ubiegającym się o reelekcję Andrzejem Dudą a walczącym o fotel prezydencki Rafałem Trzaskowskim. Ostatecznie rywalizacja zakończyła się ponad 400-tysięczną przewagą głosów przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości. Niewątpliwie swoją cegiełkę do tego dołożyła niezastąpiona Holecka, która na oczach milionów widzów wprost zapytała urzędującą głowę państwa o to, "co zrobić, żeby to pan wygrał". W tamtym okresie Telewizja Polska poczyniła ogromne, i jak się później okazało, skuteczne starania w namawianiu widzów do oddania głosu na "jedynego słusznego kandydata".