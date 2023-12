Odmieniona Amanda Bynes spaceruje po Los Angeles. Wreszcie ma dobry czas? (ZDJĘCIA)

Historia Amandy Bynes to kolejny dowód na to, że dziecięca kariera może mieć poważne konsekwencje w dorosłym życiu. Amerykanka święciła największe triumfy jeszcze jako nastolatka. Wówczas była jedną z gwiazd stacji Nickelodeon. Bynes występowała w takich serialach jak "Szał na Amandę" czy "Siostrzyczki". Jej ostatnia duża rola to Marianne w nagradzanej komedii "Łatwa dziewczyna". Niedługo potem Amanda zaczęła przeżywać gehennę.