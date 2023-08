Odmieniona Maja Frykowska "przyłapana" podczas babskiego wieczoru w centrum Warszawy. Bardzo się zmieniła od czasów "Big Brothera"? (ZDJĘCIA)

Smutna 31 min. temu zgłoś do moderacji 74 5 Odpowiedz

Też potrzebuje takiego wyjścia . A mój facet uważa, że skoro siedzę z dzieckiem w domu cały czas to po co mi to .. powoli się zatracam w tym życiu nie mam nic dla siebie, nie potrafię się postawić dosłownie zostałam zdominowana. Zaczynam się łapać na tym że żałuję tego że mam dziecko, że w ogóle wyszłam za mąż. Nie potrafię w sobie znaleźć siłę by cokolwiek zmienić. Nie jest fajne słuchać że nic się nie robi mimo że cały dzień jestem na nogach , problem jak obejrze serial , jak ładnie się ubiorę bo już że dla kogoś się stroje. Nie chce mi się już nic , jestem dobita i czuję się niepotrzebna . Chociaż tu mogę się wyżalić bo nie mam już nikogo do kogo mogę się odezwać . Zostałam sama