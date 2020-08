Odmieniona nie do poznania Kelly Osbourne wyznaje: "Schudłam prawie 40 KILOGRAMÓW" (FOTO)

Ola 31 min. temu zgłoś do moderacji 1 8 Odpowiedz

Moi drodzy pudelkowicze. Ostatnio po tej akcji z Margot coraz bardziej zaczęłam czytać o osobach niebinarnych. Przyznam się, że wcześniej o tym dokładnie nie słyszałam. Tak jak o tych 56 płciach. Szczerze to jak to czytam to jest jeszcze bardziej zagubiona. Tak samo jak nowe jest dla mnie określenie tożsamości płciowej. Skoro taka istnieje to dlaczego, osoby które uważają, że są niebinarne podają przykład, że jak już lubią piłkę nożną czy chodzić w sukienkach to już się za takie uważają. Pytam się a co z kulturą, która ukształtowała pewne schematy przypisywane do konkretnej płci? Może jak ktoś się dobrze w tym interesuje to czy są potwierdzone w tym jakieś konkretne badania naukowe? Bo jak na razie według tej logiki to każdy jest osoba niebinarną.