ODMIENIONA Paris Jackson pojawiła się na Grammy bez TATUAŻY! Córka Michaela Jacksona ma ich ponad 80. Co z nimi zrobiła? (ZDJĘCIA)

Elks 16 min. temu

Bez obrazy, ale co ma się w głowie, żeby wymalować jakieś pierdy na skórze i w dodatku bez możliwości zmycia tego. Ja już nic nie mówię, jeżeli ktoś zrobi sobie jeden tatuaż, wiadomo każdy popełnia błędy, ma gorszy okres. Ale żeby jeden za drugim... wygląda to komicznie. Jak ktoś szuka pomysłu na interes to polecam studio usuwania tatuaży dla tych co poszli po rozum.