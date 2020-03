Karolina Szostak pragnie uchodzić za "stylową" celebrytkę

DrRoman 8 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Czytajcie o koronawirusie i jego powiklaniach i bądźcie ostrożni, zakrywajcie usta i nosy przynajmniej szalikiem żeby nie kichać na innych, noscie rękawiczki żeby pamiętać o niedotykaniu twarzy będąc poza domem, liczcie do 30 myjac ręce, używajcie spirytusu do przecierania często dotykanych powierzchni, zwłaszcza metalowych, dezynfekujcie nim dłonie, po przyjściu z kom miejskiej zmieniajcie i pierzcie ubranie (wirus żyje 6h na materiałach, 12h na metalu). To nie jest grypa, to jest ostre naciekowe zapalenie płuc. Osoby z nadciśnieniem albo cukrzyca nie przeżyją tego, nie nabywa się odporności a powikłania sa poważne, chroncie swoje rodziny, nie narazajcie się.