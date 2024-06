Odziana w zwiewną sukienkę Kinga Rusin załatwia sprawunki na mieście, prowadząc przez telefon żywą rozmowę. Stylowa? (ZDJĘCIA)

Zła 8 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

A Pani Kinga to dlaczego nie jedzie rowerem komunikacją miejską lub na nogach nie przemierza miasta?? Czy ona wie ile co2 wyrzuciła tym autem w atrmosfere? Dlaczego nie ma auta elektrycznego do jazdy po Warszawie ja się pytam? Bo porche Lamborghini Bugatti itp nie obowiązują żadne przepisy, normy unijne itp!!!!!! Tylko zwykłego Kowalskiego z tanim autem którego nie stać na auto za 200 -300 tysięcy! Ekolożka a taka obłudna jak oni wszyscy ludzie obudźcie się i nie dajcie tym im poparcia w wyborach do europarlamentu, błagam Was bo już nie długo nie zarobimy nawet na rachunki