Ola Żuraw ZARĘCZYŁA SIĘ! "Nigdy w życiu nie pomyślałabym, że będzie to JASKINIA"

Zawsze mnie to zastanawia, jak te celebrytki i tego typu dziadostwo szybko znajduje nowego chłopa. Mam 37 lat, pracuję w korpo, praca mnie ssie, nie zarabiam kokosów.Często siedzę nadgodziny. Wstaje o 6 żeby wyjść z psem , ogarnąć się do pracy. Dojazd do biura zajmuje mi dziennie ok 80 minut, po drodze jakieś zakupy spożywcze. Wracam, ogarniam mieszkanie, czasem robię obiad, żeby wziąć do pracy. A to prasowanie ubrań, składanie prania itd. Mam psa z którym wychodzę na spacery, ćwiczę w domu. Takie zabiegi higieniczno-kosmetyczne typu mycie, depilacja itd.to też zajmuje czas. Położę się chcę obejrzeć serial, to często zasypiam w trakcie. Nie mam nawet siły przeglądać wiadomości, które dostaję na portalach randkowych i flirtować z facetami. W weekend też nie lepiej,jakieś większe sprzątanie, zakupy, czasem jadę do matki. A te niby takie zarobione i mają czas na wszystko.