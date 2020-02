Olek Sikora o "Dance, Dance, Dance": "Chociaż znam format, byłem kompletnie zestresowany"

Grzegorz 11 godz. temu zgłoś do moderacji 44 12 Odpowiedz

Ale wy jesteście ludzie, nie zauważyliście, że pałacie nienawiścią do innych? Drodzy Komentujący, Miejcie szacunek do innych, niby tak bronicie ruch LGBT, a potem życzcie człowiekowi WYRZUCENIA z PRACY za [rzekome] poglądy, a tu chłopak pracowity, elokwentny, dba o siebie, ma dykcje i prezencje, ale mową nie jest przegięty i ani strojem, ani piskliwym głosem nie denerwuje zatwardziałych dresiarzy, ani nie popiera ( nie prowokuje wypowiedziami) tych ludzi poprzebieranych za... no wlasnie. Nie obnosi się z tym, ze jest (?) gejem, jego sprawa. Dużo bogatych ludzi show biznesu tak robi i to ich sprawa. Taką wybrali drogę - milczenia. Boją się o własne życie. Wy się ujawnijcie, zobaczymy jacy jesteście odważni. Nie tylko ci wierzący celebryci. takie maszkary na marszach powodują to, że wstydzimy się być gejami. Lesbijki maja łatwiej, bo taka zwracająca uwagę wyglądem chłopczyca jest odbierana przez facetów jako dobry kumpel, natomiast przeciętymi ciotami się gardzi. W opinii publicznej geje to pedofile. Aż strach wyjść na ulice. Pewnie usunięcie mój komentarz, ale cóż... Jako osoba homoseksualna wstydzę się za wizerunek, jaki szczególnie geje maja w społeczeństwie. Jest mi przykro i boje się odezwać, chodzić chodnikiem, by mi nikt nie w********ł na ulicy za nic, a będąc w mieście co raz częściej ktoś mnie zaczepia w ostatnich tygodniach. mieszkam na wsi i muszę ciężko za********ć w polu i zarabiać na opał, bo trzeba palić w piecu. Skończyłem dwa kierunki, kończę doktorat. Zero perspektyw u mnie, a w mieście niby spoko beztrosko (praca, kino, parki wodne, warunki na relaks). Ludzie nie doceniają tego co maja, w mieście od dobrobytu pomieszało się w główkach. Truskaweczki pod koniec lipca, warzywka na targu, a słyszę narzekanie ze drogo. Tymczasem na wsi trzeba nieźle za********ć na słońcu, nie ma czegoś takiego jak klimatyzacja, dom się ogrzewa, kupując węgiel i drewno, napalić trzeba by nie zmarznąć zimą i latem też na ciepła wodę. mass media z miast przedstawiają gejów jako rozwiązłych ludzi, co chodzących do saun, szukających przypadkowego seksu, ludzi o niestałych uczuciach, a to godzi w wielu niewinnych ludzi. Kocham wszystkich ludzi. Kiedyś kochałem szczególnie i (kocham nadal) jednego człowieka piłkarza. Trwa to 10 lat - to jest prawdziwa miłość. Mimo, ze nie całowaliśmy się, nasza miłość jest PLATONICZNA i nie potrzebujemy słów i seksu by wyrazić swoje uczucia. Uznaliśmy, że w Polsce to nie ma sensu i nasza miłość zrujnuje nam życie. Rodzina, społeczeństwo - grozi nam ostracyzm, UTRATA PRACY, odwrócenie się rodziny o prawicowych poglądach i brak ich wsparcia... Wystarczy poczytać Wasze komentarze... dajcie żyć innym ludziom i żyjcie swoim życiem! Odczepcie sie od nas! Teraz rozumiem postępowanie wobec mnie mojej wielkiej miłości. Chciał mnie chronić. Życzę mu jak najlepiej. Żyjemy w ukryciu, zerwaliśmy kontakt. On pracuje prężnie, zarządza sportem, ja pracuję. Życzę mu jak najlepiej, a moja miłość trwa wiecznie i nie potrzebuje się seksować na lewo i prawo by psuć wizerunek ZWYKŁEGO Człowieka. Proszę, kochajmy się. Bądźmy dla siebie mili. Jestem hipokrytą, wiem. Ale nie robię nikomu nic złego, żyje w cierpieniu, ukrywam się, kocham, jest mi ciężko, tęsknie, żyje pracą. A Wy komentujący, nie widzicie nic poza czubkiem własnego nosa, bo wszystko Wam się należy. Potraficie świecić świeczki na nk i fb i opłakiwać zmarłych na pokaz, bo to takie modne, a potem pluć na nich; czasem też współczuć i składać „życzenia”. Nie życzę nikomu kochać osobę tej samej płci [w Polsce i w Rosji, i na Ukrainie]. Dziękuję, jeśli to przeczytaliście.