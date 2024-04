Olga Frycz tonie w objęciach nowego ukochanego. Partner aktorki pokazał, jak bawili się na Teneryfie (ZDJĘCIA)

Nie jest tajemnicą, że do niedawna Olga Frycz nie miała szczęścia w miłości. Celebrytka ma na swoim koncie kilkuletni związek z Jackiem Borcuchem , z którym zaczęła się spotykać, gdy ten był jeszcze żonaty. Swego czasu influencerkę łączyła również wyjątkowa relacja z Grzegorzem Sobieszkiem . W 2018 roku para doczekała się córki Heleny. Po rozstaniu z trenerem sztuk walki jej serce skradł Łukasz Nowak , ojciec drugiej córki. Do ślubu jednak nie doszło, a zaręczyny zostały zerwane we wrześniu 2019 roku.

Cudownie się na was patrzy, nie przestawajcie; Jeszcze więcej takich chwil; Dużo miłości dla was; Miłości i szczęścia; Szczęścia i nieustającej miłości dla was; To taka piękna miłość; Cieszę się waszym szczęściem - czytamy w komentarzach.