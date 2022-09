Olga Król z "Top Model" zaszalała ze swoim wizerunkiem! Jest nie do poznania (ZDJĘCIA)

Sun 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

To ta przesłodka dziewczyna,która była wredna wobec swojego kolegi z programu z domu dziecka?Szydziła z jego zapachu i brzydziła się go dotknąć!Faktycznie nowy Look spowoduje że nikt nie będzie o tym pamiętać