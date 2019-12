Oliwia z "Love Island" odpiera zarzuty o nierząd: "NIGDY NIE BYŁAM PROSTYTUTKĄ"! Co na to Maciek?

Pikus 2 godz. temu zgłoś do moderacji 315 8 Odpowiedz

Ja to nie mogę patrzeć na te wszystkie pseudo modelki , szafiarki, właścicielki butików. Promuje się teraz te wszystkie „kobiety sukcesu” insta modelki , bussines woman. A są to najzwyczajniejsza prostytutki a dopisuje się do ich „osiągnięć” jakaś chora ideologie , ze tylko takie kobiety osiągną wszystko w zyciu One same czuja się jak niewiadomo co i wypierają ze swojej świadomości , ze sprzedają się za kasę. Nie oszukujmy się nic wielkiego one nie osiągnęły poza sypianiem z bogatymi ludźmi. Nie maja szkoły , wykształcenia. Maja za to sztuczne cycki usta , rzęsy i przeświadczenie ze są najlepsze. Ich butiki to w większości jakieś „autorskie projekty” a szmaty są z Chin z przyczepiona metka. Te ich butiki to nic innego jak pralnia pieniędzy ich chłopaków gangsterów. Pokazywanie na instagramie nierealnego życia , ciągłych podróży , torebek , sukienek a taka dziewczyna nigdzie doslowanie nie pracuje. Reklamowanie „kodziki za rabaciki” napędzanie chory konsumpcjonizm. Chorej fascynacji ciągłego posiadania i wydawania pieniędzy. Człowiekowi do życia nie jest potrzebne aż takie ilości kosmetyków i ubrań. Ja mam 32 lata i mam swój rozum ale szkoda mi tych młodych dziewczynek , wpatrzonych w swoje „idolki „