Opalony Krzysztof Rutkowski drepcze do jubilera w stylizacji za ponad 20 tysięcy złotych. Szykowny? (ZDJĘCIA)

Na przestrzeni lat Krzysztof Rutkowski przeszedł ogromną wizerunkową metamorfozę. W czasach głośnego programu "Detektyw" ubierał się na wzór agentów FBI . Nosił garnitury i okulary przeciwsłoneczne oraz miał krótko przystrzyżone włosy niczym rasowy "tajniak". Z czasem jego styl zaczął "ewoluować". Zaczęło się od fryzury, która z roku na rok zyskiwała coraz bardziej geometryczny kształt. W reportażu dla "Uwagi!" Krzysztof zdradził, co skłoniło go do pójścia w takim kierunku.

Oryginalny styl Krzysztofa wyróżnia go spośród innych celebrytów i sprawia, że nie sposób przeoczyć go w tłumie. Paparazzi zauważyli go ostatnio centrum Warszawy, gdy zmierzał do sklepu z biżuterią. Rutkowski miał na sobie beżową marynarkę Gucci za osiem tysięcy złotych, spod której wystawała rozpięta koszula eksponująca "klatę" detektywa obwieszoną złotymi łańcuchami. Do tego ciemne spodnie i buty na obcasie w kowbojskim stylu. Zwieńczeniem stylizacji był plecak Louis Vuitton za ponad 12 tysięcy złotych.