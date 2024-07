Organizatorzy Igrzysk Olimpijskich ZABLOKOWALI dostęp do aplikacji dla gejów w wiosce olimpijskiej

cyceron 34 min. temu zgłoś do moderacji 82 0 Odpowiedz

Jest taka świetna scena w serialowej „Nagiej broni”. Siedzi bokser w szatni i gra na saksofonie. Podchodzi do niego Leslie Nielsen, zabiera instrument i mówi "No sax before fight". Sportowcy chyba powinni jechać tam walczyć o medale, a nie szukać przygody na boku, zgodzimy się?