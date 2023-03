Oscar Pistorius, który zamordował narzeczoną, chciał wcześniej wyjść z więzienia! Jest decyzja sądu

Minęło już dziesięć lat od tragicznej śmierci Reevy Steenkamp . Modelka została zamordowana w walentynki 2013 roku przez swojego partnera, Oscara Pistoriusa . Słynny lekkoatleta i wielokrotny złoty medalista igrzysk olimpijskich trzykrotnie strzelił do Steenkamp przez zamknięte drzwi łazienki. Później utrzymywał, że był to jedynie nieszczęśliwy zbieg okoliczności. Pistorius zapewniał, że myślał, iż mierzy do włamywacza. Sąd nie uwierzył jednak w jego wyjaśnienia i w 2016 roku skazał sportowca na sześć lat pozbawienia wolności. W 2017 roku jego wyrok podwyższono do trzynastu lat i pięciu miesięcy.

Oscar Pistorius nie wyjdzie na wolność po dziesięciu latach spędzonych w więzieniu

Nie okazał skruchy i myślę, że okaże ją jedynie wówczas, gdy przyczyni się to do jego wyjścia z więzienia. Musi odsiedzieć cały wyrok. W moich oczach wciąż nie zapłacił za to, co zrobił. A tego oczekujemy. Słowo "przepraszam" nie wystarczy w żadnym wypadku. Ona [Reeva - przyp. red.] miała całe życie przed sobą (...). Nie mamy wnuków, a ona nigdy nie założy sukni ślubnej (...). On odebrał wszystko jej i nam - oznajmiła w jednym z wywiadów matka zamordowanej Reevy Steenkamp.