Oscar Pistorius, który zamordował swoją dziewczynę, WYJDZIE NA WOLNOŚĆ! Miał spędzić w więzieniu 13 lat... Jak to możliwe?

Ania 29 min. temu zgłoś do moderacji 61 1 Odpowiedz

We Wrocławiu 2025 wyjdzie na wolność Andrzej Ś. gwałciciel, który od 2003, a w 2010 najwięcej napadał na krzykach na kobiety zgwałcił około 100 kobiet a dostał tylko 15 lat. Prognoza jest taka, że jak teraz wyjdzie to będzie szedł dalej tak, jak ten powyżej na gwałcie się nie skończy. Oby poszedł do ośrodka dla szczególnie niebezpiecznych po tym jak wyjdzie na wolność. Można oglądając o nim dokument i warto ro zrobić.