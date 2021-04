Oscary 2021. Goście otrzymają prezenty warte 60 tysięcy dolarów! Wśród nich biżuteria, dzieła sztuki i zagraniczne wycieczki

Kruczek 1 godz. temu zgłoś do moderacji 7 9 Odpowiedz

Autentyczna historia. Kiedyś miałam swój "profil" lub raczej anons w bardziej elitarnym biurze matrymonialnym. Oczywiście wszystko opłacone na kilka miesięcy w przód. Szukałam kogoś kto będzie dzielił moje zainteresowania, z kim będę mogła wyjechać gdzieś daleko bez troski o zostawioną pracę. Kogos ciekawego z równie ciekawymi zainteresowaniami. Może to trochę puste z mojej strony, ale mialam pewne wymagania co do swojego przyszłego wybranka i chciałam byśmy byli na podobnym stopniu zawodowym. Poznałam, spotykaliśmy się. Po kilku miesiącach powiedzial mi, że ma dla mnie drobny upominek. Patrzę torebka, w niej pudełko. Otwieram, a tam Omega. Niezwykle zawstydzona tak drogim prezentem napomnialam mu, ze to nie wypada. W koncu nasza relacja nie jest jeszcze na tyle głęboka. Facet (teraz już mój mąż) uszanował moje slowa, po czym powiedział, że chciał mnie sprawdzić. Pobralismy się trzy lata od tej sytuacji, zegarek dostałam na pierwszą rocznicę. To było 13 lat temu, jednak pamiętam jak dziś.