Oscary 2020: W menu skompresowany arbuz, ciasto z truflą i miniburgery. Zobaczcie, co jeszcze zjedzą gwiazdy tegorocznej gali

Im bliżej rozpoczęcia gali, tym więcej jej szczegółów pojawia się w mediach. Jak co roku nominowani do statuetki, którym ostatecznie nie udało się zdobyć nagrody, otrzymają tzw. torby pocieszenia. Chociaż sama nazwa nie brzmi specjalnie zachęcająco, zawartość tych podarunkowych zestawów może przyprawić o zawrót głowy. Wartość każdej z przygotowanych przez firmę Distinctive Assets to aż 215 tysięcy dolarów (!). Kosztowne prezenty trafią jednak jedynie do osób nominowanych w najważniejszych kategoriach, czyli aktorów i reżyserów.