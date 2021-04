Oscary 2021: Tak gwiazdy szykowały się na wielką galę: Reese Witherspoon, Glenn Close, Halle Berry (ZDJĘCIA)

Błagam. 34 min. temu zgłoś do moderacji 0 3 Odpowiedz

Z całego serca! Nie chcę tym komentarzem nikogo zmuszać do pomocy więc możecie sobie darować złośliwe komentarze, których staram się nie czytać, ale zawsze mnie coś zmusza a później tego żałuję. Dobijają mnie. Proszę każdego kto może i czuję się na siłach o wsparcie. Każdemu też dziękuję. Bo jednak są dobrzy ludzie którym jestem bardzo wdzięczna i myślę o Was co noc. Nie chcę tutaj się rozpisywać i brać Was na litość, ale potrzebuję pomocy. Mam plan na życie i na strat przyda mi się każdy grosz dosłownie bo nie mam nic i nie mam nikogo. Nie mam też nic co mogłabym sprzedać a cały dobytek życiowy mieści się w jednej małej torbie.. postanowiłam, że wyjadę do pracy za granicę. Brakuje mi 200 PLN.. Chce wyjechać i za rok wrócić i powiedzieć, że udało się i to nie tylko dzięki mi, ale też dzięki Wam. Więc proszę, jeśli ktoś czuje się na siłach to proszę o wsparcie za które będę wdzięczna do końca życia i o jeden dzień dłużej. Kocham i ściskam Was mocno.. Agata. Wiem, że nic o mnie nie wiecie, ale też nie starczy miejsca w komentarzu żeby opisać swoje całe życie. Więc przed Bogiem proszę Was o pomoc. Agata Stępień; 15 1050 1360 1000 0091 0496 5141