Oscary 2024. NAJGORSZE stylizacje z czerwonego dywanu: bufiaste rękawki Melissy McCarthy, kusy garniak "The Rocka" (ZDJĘCIA)

Wiadomo, że piękne stroje na oscarowej ściance ogląda się z olbrzymią przyjemnością. Nie ma co się jednak oszukiwać. Z największymi wypiekami czeka się zdecydowanie na zestawienie tych najmniej udanych stylizacji. Na 96. gali rozdania słynnych statuetek na szczęście koszmarków nie zabrakło.

Znacząca większość spośród tych naprawdę znanych w tym roku zaprezentowała się dosyć korzystnie. Niestety, tego samego nie możemy powiedzieć o Melissie McCarthy. Samo już połączenie różu z czerwienią do najłatwiejszych nie należy - wymaga odpowiedniej formy i wykorzystania właściwych materiałów - to jeszcze tym razem intensywna fuksja przybrała postać zmęczonych balonów przytwierdzonych do ramion gwiazdy.