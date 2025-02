Ostatnie zdjęcia Gene'a Hackmana i jego żony przed śmiercią. Małżeństwo zostało znalezione martwe w swojej rezydencji

Ostatnie chwile Gene'a Hackmana

Ostatnie zdjęcia Gene'a Hackmana pochodzą z marca 2024 r., kiedy to widziano go z żoną podczas lunchu w Nowym Meksyku. Było to pierwsze publiczne pojawienie się pary od 21 lat. Wcześniej, w 2003 r., Hackman zdobył nagrodę Cecil B. deMille na Złotych Globach.

Przejście na emeryturę

Gene Hackman, znany z ról w filmach takich jak "Bonnie i Clyde" czy "Superman", zakończył karierę aktorską w 2004 r. Jego ostatni film to "Welcome To Mooseport". W 2008 r. potwierdził swoje przejście na emeryturę, skupiając się na pisaniu powieści, skupiając się na promocji swojej trzecią powieść "Escape From Andersonville". W wywiadach podkreślał, że pisanie daje mu większą kontrolę nad twórczością niż aktorstwo.