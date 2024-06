Ostrzegamy: Dorota Gardias wydaje piosenkę na Euro 2024. Internauci oceniają fragment: "TO ŻART?!" (WIDEO)

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej za pasem. Wszystkie "sportowe świrki" już zacierają ręce, chłodzą napoje i odkopują kibicowskie gadżety. Dla tych, którzy nie wiedzą, czym jest spalony, ale śledzą muzyczne nowinki, również szykuje się ciekawy okres. Zawsze przy okazji Euro czy Mundialu spore grono artystów przygotowuje premiery utworów, które według założenia będą zagrzewać piłkarzy do walki o puchar, a fanom sportowych zmagań oraz zwykłym, szarym obserwatorom zapewnią ładunek emocjonalny. Wszyscy pamiętamy ikoniczne "Koko Koko Euro Spoko" grupy Jarzębina, "Futbol" Maryli Rodowicz albo "Endless Summer" Oceany.

Oficjalny hymn Euro 2024 nagrał amerykański zespół One Republic. My czekamy jednak na artystów z rodzimego poletka, którzy z pewnością nie zawiodą i zaprezentują całą gamę muzycznych koszmarków. Wraz z początkiem czerwca na horyzoncie pojawił się pierwszy kandydat do tytułu "polskiego hymnu Euro 2024". Pewnie mało kto przypuszczał, że piosenkę w piłkarskim klimacie przygotowała... Dorota Gardias.

Dorota Gardias nagrała piosenkę na Euro 2024. Jest zapowiedź

Dla niewtajemniczonych: Dorota Gardias nie ogranicza się jedynie do roli pogodynki i od dłuższego czasu próbuje swoich sił na rynku muzycznym. Do tej pory nie udało jej się wylansować większego przeboju, ale kto wie, może to właśnie piosenka przygotowana z myślą o Euro rozhula jej artystyczną karierę. We wtorkowe popołudnie Dorota opublikowała w mediach społecznościowych pierwszą zapowiedź utworu "Futbolowy Bal", którego premiera już 10 czerwca.

Nagle akcji zwrot, kapitan to nasz kot. Koncentracji max, gryzą pazy WAGs - wyśpiewuje Gardias w opublikowanym fragmencie.

Internauci oceniają muzyczną propozycję Doroty Gardias na Euro 2024

Głębokie liryki z przesłaniem, błyskotliwe rymy i pop-rockowy bit - już po krótkim fragmencie można przypuszczać, że nowa piosenka Doroty Gardias będzie "wyjątkowym" dziełem. Co na temat krótkiej zapowiedzi napisali internauci?

To żart?; Boje się, że to nasza piosenka na Mistrzostwa; Tego się nie da odsłuchać niestety; Błagam...; Śpiewać każdy może!; Oj Dorotka, Dorotka; Bardzo pozytywna, piękna; Druga Mandaryna nam rośnie, podobny poziom wokalny; Mój Boże..; Co to ma być? - czytamy na TikToku Doroty.

Znacznie lepszy odbiór można zaobserwować w sekcji komentarzy na Instagramie.

Mega super; Czekamy z niecierpliwością na teledysk; Szacun! Dobra piosenka; Dorotka, super wykonanie, masz talent. Super się prezentujesz. Oby teraz nasza kadra pokazała, na co ich stać. Myślę, że ta piosenka da im dużo motywacji - zachwycali się instagramowi fani.

"Koko Koko Euro Spoko" czy "Futbolowy Bal"? Oceńcie sami.

