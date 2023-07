Oświadczył się narzeczonej na klifie podczas wakacji. Chwilę później doszło do tragedii

Nizamettin Gursu, pełen emocji i radości, klęknął na jedno kolano na trawie, a kiedy usłyszał słowo "tak" z ust swojej ukochanej, poczuł się najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Po otrzymaniu wymarzonej odpowiedzi, mężczyzna na chwilę oddalił się od swojej świeżo upieczonej narzeczonej, aby przynieść z samochodu koszyk piknikowy, który wcześniej przygotował. To właśnie wtedy doszło do nieszczęśliwego wypadku.

Nizamettin Gursu przyznał, że zarówno on, jak i Yesim, spożyli wcześniej trochę alkoholu. Miejsce, które miało być świadkiem ich miłości, stało się miejscem tragedii. Klif, który jest znanym tureckim punktem widokowym, bardzo popularnym wśród turystów, został zamknięty przez lokalne władze. Decyzja ta została podjęta do momentu, aż powstanie regulamin dla osób odwiedzających to miejsce. Wcześniej nie obowiązywały tam żadne zasady, a brakowało również zabezpieczeń, które mogłyby zapobiec podobnym sytuacjom.