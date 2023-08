Oto familia Królikowskich W KOMPLECIE. Ksawery ma już 16 lat, a z całej gromadki nie tylko Antek robi "karierę"... (ZDJĘCIA)

Olka i Ala 20 min. temu zgłoś do moderacji 10 2 Odpowiedz

Najładniejsza z tej rodziny to MARCELINA - Ta Julka to od małego jak wystepowała w Klanie - myslałam ze to siostra Korka - Bardzo była podobna i jest podobna do Korka - Chora - ale tez tedzieci bywaja zdolne i dlatego -znajomośc , znani rodzice udało jej sie skonczyc medycyne Przecież Korek tez - zdolniach - Potem Ksawery i Antek nie sa = brzydcy - Najfajniejszy i najbardziej rozsadny na poziomie to Jan A p. małgosia - to tesciowa i dla syna Antka - robi b. b. zle - Miał fajna i kochajaca zone -dziecko a zrobiła wszystko i ROZWALIŁA ten ZWIĄZEK - Szkoda. Ale cóz wygrała Opozda na tym - Bo jak widac nie zła rodzinka ?????