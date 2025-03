Oto "złote rady", którymi Meghan Markle poczęstowała widzów w nowym show Netflixa. Gwarantujemy, że obejdziecie się bez nich

Herbata słoneczna to coś, co robię już od dawna. Robiłam ją jako dziecko i teraz robię ją z moimi pociechami. To łatwe, to po prostu herbata. Możecie użyć jedwabnej torebki i masy liści herbaty, a ciepło słońca samo ją zrobi - wyjaśnia. Jako dziecko brałam torebki herbaty z szuflady i wkładałam do słoika po spaghetti. Wystawiacie go na słońce i czekacie, aż kolor zacznie się zmieniać - właśnie to lubi teraz robić Archie.