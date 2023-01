Książę Harry ponuro: "Urodziłem się na wypadek, gdyby William potrzebował przeszczepu albo transfuzji krwi"

gosc 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Poprostu jest zazdrosny o Williama, ze jest pierwszy do tronu. A do tego jest malo inteligentny i ma zjarany charakter, wiec daje sie manipulowac Meg, ktora nie moze przebolec ze nigdy nie bedzie jak Kate. 2 narcyzow dobralo sie doskonale. Harry nigdy nie doceni tego co ma, bo on nie wie jak wyglada normalne zycie. Bawi mnie tylko jak on ciagle generuje sensacje wokol swojej osoby i szuka wspolczucia hehe.