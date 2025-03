Popisowe danie Meghan Markle z jej nowego programu zostało WYŚMIANE w brytyjskiej telewizji

Meghan Markle po raz kolejny próbuje wpasować się w gusta subskrybentów Netflixa. Licząc na poprawienie swoich nie najlepszych notowań w ramach kontraktu opiewającego na 100 mln dolarów, a przede wszystkim na podreperowanie wizerunku, tym razem zaproponowała autorski format kulinarny. Jeśli wydaje wam się, że jest to kolejne gotowanie na ekranie, musimy wyprowadzić was z błędu. Kuchenne popisy księżnej Sussexu, co w obliczu jej ostatniej wymiany zdań należy szczególnie podkreślać, urozmaicone są gorzkimi żalami, jak to źle żyło jej się w ojczystym kraju męża.