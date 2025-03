Meghan Markle wbija szpilę rodzinie królewskiej w swoim nowym programie kulinarnym

Chcę po prostu wznieść za was toast. Czuję, że to nowy rozdział, który mnie tak ekscytuje, że mogę się nim dzielić i że mogłam się od was wszystkich czegoś nauczyć. Więc po prostu dziękuję wam za całą miłość i wsparcie. I oto mamy biznes! Wszystko to jest częścią tej kreatywności, za którą tak bardzo tęskniłam, więc dziękuję za to, że tak mnie kochacie i świętujecie ze mną - mogliśmy usłyszeć.

Uważam, że to, co powiedziałaś, jest bardzo głębokie. Jeśli zniszczysz coś cennego i wartościowego, to wcale nie oznacza, że jest to naprawdę zepsute. Te pęknięcia, i to ty mnie tego nauczyłaś, tak naprawdę sprawiają, że staje się to piękniejsze, że ta przerwa czyni to piękniejszym. Uważam, że to naprawdę symboliczne, by powiedzieć każdemu, kto przeszedł przez trudności, że nie jesteś złamany. To może zostać naprawione, może zostać uleczone... – dodała.