Meghan upomina swoją koleżankę: "Ciągle mówisz Markle, teraz jestem SUSSEX"

Może się mylę ale kiedyś w jakimś programie dokumentalnym wspominano, że królowa Elżbieta i książę Filip mieli kiedyś poważna scysję o to jakie nazwisko będą nosić ich przyszłe dzieci i wnuki. Książę Filip bardzo nalegał by dzieci w oficjalnych dokumentach miały też jego nazwisko i stanęło na nazwisku Mountbatten-Windsor. Dlaczego więc oficjalnym nazwiskiem Harrego nie jest Mountbatten-Windsor? Myślałam, że te wszystkie Sussex, Cambridge, Wales i inne to tylko nieoficjalne "nazwiska" używane na codzień ale w oficjalnych dokumentach wszyscy mają Mountbatten Windsor. Przecież taki William już kilka razy zmieniał tytuł-nazwisko, jako dzieciak był Wales ale po ślubie dostał nowy tytuł a teraz znów jest Wales bo sam został księciem Walii. Tak to można co kilka lat zmieniać nazwisko.