Byli pracownicy Pałacu ujawniają, z czym Meghan Markle miała największy problem jako księżna. "Nienawidziła tego nakazu"

Trudności Meghan w pałacu

Książka "Yes Ma'am" autorstwa Toma Quinna ujawnia, że Meghan miała szczególne trudności z jednym aspektem życia w rodzinie Windsorów . Były członek królewskiego gospodarstwa domowego twierdzi, że po przeprowadzce do Nottingham Cottage Meghan "nienawidziła" konieczności informowania o swoich planach i godzinach wyjść .

Meghan kontra tradycje

Królowa Elżbieta zawsze musiała być centrum uwagi, a Meghan nie rozumiała, dlaczego to zmuszało ją do robienia rzeczy, których nie chciała. Nie rozumiała, że dołączając do rodziny królewskiej, nie robisz tego, co chcesz, tylko to, co ci każą - wyjaśnia źródło.