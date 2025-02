Meghan Markle oskarżona o PLAGIAT! "Nasz herb jest wykorzystywany do sprzedaży dżemu"

Meghan Markle niedawno powróciła do mediów społecznościowych i prezentuje kolejne przedsięwzięcia. We wtorek ogłosiła, że jej marka. znana dotychczas jako American Riviera Orchard, zmienia nazwę na As Ever. Ukochana Księcia Harrry'ego zaprezentowała nową oprawę graficzną. W logotypie znalazły się palma i dwa kolibry, które miały być hołdem dla męża.

Portal Page Six podaje, że znajdujące się na grafice elementy mają być niezwykle ważne dla młodszego syna króla Karola III . Kolibry kojarzą się mężowi założycielki ze śmiercią ukochanej babci, po której do ich domu miał wlecieć ptak.

Meghan Markle popełniła plagiat?

To było trochę surrealistyczne. Na początku nie bardzo rozumieliśmy, skąd to się wzięło i jaki był ich cel w kopiowaniu naszego herbu. Myśleliśmy, że to fałszywe wiadomości. Nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Potem zaczęło do nas dzwonić mnóstwo gazet i mediów i zdaliśmy sobie sprawę, że to poważna sprawa. Ptaki są trochę inne i użyli innych kolorów, ale nasz herb i ich logo są prawie identyczne – wyznała.