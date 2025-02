RZADKI WIDOK: Meghan Markle pląsa po łące z prawie 4-letnią Lilibet

Wszystko wskazuje więc na to, że była aktorka ze wszelkich sił stara się wrócić do łaski odnieść komercyjny sukces . Jej wcześniejsze działania zakończyły się tak naprawdę fiaskiem i można odnieść wrażenie, że po opuszczeniu Wielkiej Brytanii para wciąż nie może znaleźć swojego miejsca w przestrzeni publicznej.

Meghan Markle pokazała zdjęcie córki

Zmiana strategii Meghan Markle związana jest z rebrandingiem jej marki. Na stronie internetowej As Ever pojawiło się zdjęcie, na którym Meghan biegnie z Lilibet. To pierwsze takie zdjęcie od dawna, które pokazuje, jak bardzo wyrosła. Mimo że sympatycy Sussexów nie mieli jeszcze okazji zobaczyć twarzy dziewczynki, to patrząc na medialne zapędy Meghan, można mieć nadzieję, że wkrótce się to zmieni.