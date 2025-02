RZADKI WIDOK: Meghan Markle opublikowała nagranie, na którym Archie i Lilibet dekorują walentynkowe przysmaki

W walentynkowy wieczór księżna Sussex zamieściła Instagramie czarno-białe zdjęcie, na którym całuje Harry’ego . Co ciekawe, zaledwie kilka godzin wcześniej Kate Middleton i książę William również podzielili się w mediach społecznościowych romantycznym kadrem. W opisie fotki Markle zwróciła się do męża, który spędził święto zakochanych z dala od domu .

Wróciłam do domu, zająć się naszymi dziećmi i tęsknię za moją walentynką, gdy on bierze udział w Invictus Fames, zmieniając życie i uświadamiając nam, czym jest potęga leczenia i siły, dzięki tym wszystkim weteranom i ich rodzinom. Jestem niezwykle dumna z mojego męża i z tego, co stworzył. Kochany, zawsze będę jadła z Tobą burgery z frytkami oraz fish & chips. Dziękuję, że jesteś sobą - czytamy w poście Meghan, która dodała także hasztag "miłość wygrywa".