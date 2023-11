Oto NAJBOGATSZA Polka przed 40-stką, której majątek oszacowano na prawie 400 milionów złotych! Kim jest Magdalena Malaczyńska? (ZDJĘCIA)

Jupi 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Dobrze, że trafiło na tak silna osobowość-firma rozrastała się w takim zawrotnym tempie, że nie każdy byłby w stanie to unieść, a im względnie sodówka nie uderzyła do głowy. No i do wszystkiego doszli swoją pracą i głową na karku. Szkoda, że tego nie można powiedziec o ludziach, którym zostawili firmę do zarządzania… No ale moze mogą sobie pozwolić na takie „eksperymenty”… osobiście z tej pary wolę Dareczka :D