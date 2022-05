Oto spadkobierczynie największych fortun. Czym zajmują się córki polskich milionerów? (ZDJĘCIA)

Aneta 17 min. temu zgłoś do moderacji 16 6 Odpowiedz

No po prostu uwielbiam dzieci bogatych rodziców. Siedziało toto w ławce, nic nie kumalo na lekcjach ale co z tego skoro bogaty tatuś kupił firmę dla potomka. Później jedyny wkład tego dziecka to zasiadanie w firmie. Nie ma pojęcia o niczym ale się kręci. Ludzie robią. Ale dom jest, porsche jest, czym się martwić? Taki zawód córka /syn. Zero wiedzy o realiach życia bo czymże się taki ktoś ma martwić? Jedne studia nie wyjdą to tatuś zapłaci za kolejne. I to samo z zonami bogatych mężów. Sorry laska, ale gdyby nie Twój mąż to byś się w życiu nie wybiła i choćby nie wiem na ilu okładkach Forbesa zagościsz to prawda jest taka-sama nic nie osiągnęłaś. Amen.