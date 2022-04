Dominika Kulczyk wystąpiła w BBC! Mówiła, jak pomaga uchodźcom: "Nie przyjechali do ekonomicznego Eldorado"

Córka zmarłego przed siedmioma laty Jana Kulczyka angażuje się także w to, co dzieje się w kraju. Na przykład na początku pandemii wsparła polską służbę zdrowia 20 milionami złotych , zaś w zeszłym roku osobiście pojawiła się na jednym z protestów przed Pałacem Kultury.

Do publikacji 44-latka zamieściła obszerny wpis, w którym zachęca do wspomagania swojej inicjatywy pomocowej:

Wiedzieliśmy o tym od samego początku. To było jasne - musimy otworzyć granicę oraz drzwi naszych domów. Musimy zaoferować pomoc kobietom i dziewczynkom z Ukrainy. Ale minął miesiąc odkąd zaprosiliśmy naszych sąsiadów do naszego kraju. I wiemy już, że tu zostaną. Nie mają dokąd pójść - zaczęła patetycznie.

To, co ważne, i co rozumiem z perspektywy przedsiębiorczyni, to fakt, że powinniśmy być przygotowani na długofalowe wsparcie dla nich. Myśleć o pomocy nie w charakterze sprintu, a maratonu - wskazuje, następnie przechodząc do sedna: