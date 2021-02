Vanessa Aleksander - nadzieja polskiego kina i gwiazda "Listów do M. 4"

Jest młoda i piękna, a do tego piekielnie zdolna! Vanessa Alexander właśnie ukończyła studia aktorskie i nie zamierza oglądać się do siebie - udało jej się nawet upolować kontrakt z agencją talentów w Stanach Zjednoczonych! Rośnie nam gwiazda o międzynarodowym potencjale?

Wcześniej zdobywając uznanie w Sali Samobójców: Hejterze, dziś rozgaszcza się w polskim mainstreamie jako Monika z Listów do M. 4. To jednak dopiero początek jej drogi do gwiazd. W samym ubiegłym roku Vanessie udało się bowiem zadebiutować na deskach teatru, doczekać się premiery filmu ze swoim udziałem na Festiwalu Filmowym Tribeca, a nawet podpisać kontrakt z amerykańską agencją talentów. O dubbingowaniu księżniczki Disneya nawet nie wspominając. Wygląda więc na to, że międzynarodowa sława to w jej przypadku zaledwie kwestia czasu!