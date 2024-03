Oto wszyscy zwycięzcy polskich "Milionerów: Wójcik chciał wystąpić w show TVP, Kant-Wysocka wróciła do pracy, Romanek zaszyła się wśród bliskich (ZDJĘCIA)

FLAME 15 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Jak czytam komentarze, że co to taki milion, to aż mnie oczy bolą. Rozumiem, że czytelnicy pudla i innych portali, to sami multimilionerzy, i taki milionik to raczej na waciki. Faktycznie bez różnicy, mieć milion, nie mieć miliona.