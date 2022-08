Otylia Jędrzejczak ambasadorką hotelu Narvil

Obchodzący w tym roku 10-lecie istnienia hotel Narvil, słynie w Polsce przede wszystkim z ogromnych możliwości organizowania dużych wydarzeń firmowych, ale w ostatnich miesiącach znacznie uatrakcyjnił i poszerzył ofertę również dla rodzin z dziećmi. W wakacje oprócz zajęć z doświadczonymi animatorami w nowoczesnym pokoju zabaw Narvilandia, młodsi i starsi goście mogą liczyć między innymi na treningi ze znanymi postaciami ze świata sportu, warsztaty fotograficzne, taneczne czy codzienne rekreacje takie jak chociażby zajęcia jagi na świeżym powietrzu. Czas aktywności dla młodych gości to idealny moment dla rodziców by skorzystać z usług będącego dumą hotelu SPA Niagara.

- Planujemy również ciekawe wydarzenia z udziałem Otylii i jesteśmy pewni, że zainteresują one naszych gości w każdym wieku. Już 27 sierpnia wspólnie z Fundacją Otylii Jędrzejczak zrealizujemy projekt społeczno-sportowy "ZERO jest OK bezpiecznie nad wodą". W najbliższych miesiącach w hotelu Narvil zagoszczą także bardzo lubiani artyści. Wszystkich łączy miłość do natury i chęć znalezienia oazy spokoju w samym centrum Polski, tak blisko stolicy – dodaje Elżbieta Żyżyńka.