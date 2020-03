Pałac Buckingham wydał oświadczenie na temat stanu zdrowia królowej Elżbiety II

Ryzyko zakażenia dotyczy nie tylko "zwykłych obywateli", lecz również osób znanych z pierwszych stron gazet. Do tej pory wirusa wykryto m.in. u Toma Hanksa i Rity Wilson, Idrisa Elby czy Harveya Weinsteina. W środę okazało się natomiast, że wśród zarażonych znajduje się również dziedzic brytyjskiego tronu, książę Karol. U najstarszego potomka Elżbiety II stwierdzono ponoć łagodne objawy, które nie powstrzymują go od zawodowych obowiązków. 71-latek pracuje rzecz jasna w domowym zaciszu, gdzie wraz z małżonką Camillą wspólnie odbywają izolację.

Chociaż od jakiegoś czasu to właśnie Europa stanowi epicentrum pandemii koronawirusa, władze Wielkiej Brytanii dopiero w ubiegłym tygodniu zaapelowały do swoich obywateli o stosowanie niezbędnych środków ostrożności. Kilka dni temu do mieszkańców Zjednoczonego Królestwa zwróciła się również królowa i w specjalnym oświadczeniu prosiła poddanych o stosowanie się do zaleceń rządu.