Królowa Elżbieta wydała oświadczenie o koronawirusie: "Wkraczamy w czas OGROMNYCH ZMARTWIEŃ i niepewności"

AAA 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

tez mieszkam w UK, niestety zabraklo troche wyobrazni i samodzielnej umiejetnosci wyciagania wnioskow: najpierw Chiny, ok daleko, moze do nas (Europy) nie dotrze. Ale kiedy wirus dotarl juz do Wloch i Brytyjczycy mogli ogladac w tv dantejskie sceny. Co robili, nic, wazniejsze byly wyscigi konne, wieczorny pobyt w pubie lub w clubie. Zero wyobrazni. W ostatni wtorek idac ulica w maseczce na twarzy wzbudzalam niemala sensacje a nie mieszkam na wsi z trzema domami. Zapasy zrobilam zdecydowanie wczesniej, pomalu kompletujac wszystkie niezbedne na 14 dni produkty. Zakupilam maseczki, rekawiczki jednorazowe, paracetamol etc. Teraz nie musze sie chociaz tym martwic, bo obaw i tak jest wystarczajaco duzo. A na koniec anegdota: wczoraj jadac autobusem obserowalam kierowce, ktory po sprzedazy biletow, przyjmowaniu pieniedzy, wydawaniu reszty najspokojniej w swiecie, bez dezynfekcji rak zaczal zajadac ciasteczko, czy inna pysznosc. Rece zalamac