Królowa Elżbieta UCIEKŁA z Londynu przed koronawirusem. "W pałacu wciąż przebywa mnóstwo zagranicznych gości"

A ja wam kochani powiem tak. Tak wiec moja pra pra babcia na grypę urzywala jaja kurzecego które wycierała w klatkę piersiowa i sypała na to sól i lala octem żeby to świństwo z siebie wypędzić. My teraz z mężem i dziećmi tez tak robimy i nikt w rodzinie nie jest chory. Mąż we mnie wyciera ja w męża później dzieci się bawią Agatka Cyprianowi wyciera i odwrotnie. Dbajcie o siebie i spróbujcie tej metody a wasze płuca będą zawsze zdrowe. Pozdrawiam Monia